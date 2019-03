Põllumajandusameti Paide esindus kuulub nüüdsest Põhja regiooni

„Analüüsime pidevalt oma tööpõldu, et parendada pakutavaid teenuseid ja need vastaksid klientide ootustele. Ümberkorralduse eesmärk on muuta juhtimine efektiivsemaks. Meie 12 maakonnakeskust on teinud väga head tööd, kuid täna näeme, et koondades juhtimise nelja regiooni, saame astuda järgmise sammu oma teenuste efektiivsuse ja kvaliteedi tõstmisel“, ütles Põllumajandusameti peadirektor Egon Palts.