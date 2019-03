Raadio kutsub jälle e-etteütlust kirjutama

2008. aastal 277 osalejaga alustanud etteütlus on kasvanud oodatud ettevõtmiseks, millest võtavad iga-aastaselt osa tuhanded inimesed. Senine e-etteütluse osalejate rekord sündis 2018. aastal, kui Vikerraadioni jõudis 6377 etteütlust ning osales üle 100 haridusasutuse.

Etteütlusel saab osaleda viies kategoorias: õpilased, täiskasvanud, filoloogid ja emakeeleõpetajad, muu emakeelega inimesed ning välismaal elavad-õppivad eestlased. Eriauhind on mõeldud parimale nutiseadmega kirjutajale, tänavu märgitakse auhinnaga ära ka noorim ja vanim osaleja. Möödunud aastal oli e-etteütlusel võimalik osaleda ka kuulmispuudega inimestel, kes said lugeda teksti huultelt. Samasugune võimalus on ka tänavu.