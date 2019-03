Järvamaa turismiettevõtjad kogunevad karjalaskepäeval Vargamäele

Kõne all on Järvamaa turismiettevõtete 2018. aasta külastusarvud. Võetakse kokku möödunud hooaja turismimessid ja seal mõeldud ideed. Numbrid on kokku löönud ja messil käinud Järvamaa turismiinfokeskuse infokonsultant Piret Sihver.

Pärast lõunat on kutsutud turismiettevõtjatele tegema praktilist lühitöötuba Joosep Raudsepp Vurr Digitalist, kes on sotsiaalmeedia giid. Vastuse saavad küsimused, millal eelistada Facebooki, millal Youtube'i, millal Instagrami. Seekord on suurim rõhk sätitud Instagramile ja praktilises osas tehakse läbi kõik tegevused oma konto haldamiseks. Oluline on, et osalejal on töötoas kaasas oma nutiseade.