«Sel suvel on Eesti teatrite spartakiaad juba 50. korda ja selle korraldaja on Teoteater, kes saatis kõigile osalevatele teatritele, sealhulgas Ugalale, väljakutse juba varakult,» ütles Nurk. «Väljakutses seisis, et enne 15. märtsi tuleb end proovile panna talisupluses. Kõik võistkonnad, kes filmivad üles erksusele raputava taliujumise, saavad suvistel spordipäevadel juba enne esimest ala kirja viis boonuspunkti.»