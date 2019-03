Laupa põhikooli direktor Kaarel Aluoja ütles, et juba paar nädalat tagasi hakkasid lapsed ütlema, et nägid kooli kõrval asuva Pärnu jõe ääres kobrast tegutsemas.

Kuna lapsed pole looma toimetamisi seganud, siis küllap on kobras aru saanud, et nad ei kujuta talle ohtu. Nii on saanud õpilased mõne meetri kauguselt uudistada, kuidas kobras jõekaldal pajuvõsa langetab ja oksi veab.