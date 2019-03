Täna toimus talvefestivalil Albu suusasõit Jaak Mae karikatele. Kuigi meeste ja naiste tähtede sõidust tänavu suusatähti osa ei võtnud, tegi keskuse juhtajale Kalju Kertsmikule heameelt asjaolu, et mehi oli stardis 23 ja naisi 14. Naiste puhul on see üks läbi aastate parimaid tulemusi.