Märtsiküüditamise 70. aastapäeval heisatakse leinalipud

„Tänavu möödub 70 aastat sellest kohutavast sündmusest meie ajaloos, kui Eestist küüditati Siberisse üle 20 000 inimese. See oli suurim ühekordne genotsiidikuritegu, mida Eesti rahvas on kogenud. Toimunut ei tohi kunagi unustada. Selleks heiskame küüditatud inimeste ja nende lähedaste kannatuste mälestuseks 25. märtsil leinalipud,“ ütles justiitsminister Urmas Reinsalu.

25. märtsil on Eesti kommunismiohvrite memoriaalis Maarjamäel märtsiküüditamise mälestustseremoonia. Tseremoonia käigus avatakse neli uut nimeplaati, mis on pühendatud 200 kommunismiohvrile, samuti mälestusplaat teadmata kadunud ohvritele. Kell 18 on kõik oodatud süütama mälestusküünlaid Tallinnas Vabaduse väljakul, Tartus Raekoja platsil, Pärnus Iseseisvuse väljakul ja Narvas Raekoja platsil.