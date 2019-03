Paksik või pakimaat - paku pakiautomaadile uus nimetus

Pakiautomaat on Eestis juba ligi 10 aastat vana sõna. See on oma olemuselt täpne ja kohane, aga teisalt pikk ning mitte kuigi suupärane. Tänasel emakeelepäeval küsime Eesti inimestelt nõu – mis oleks parem nimi eestlaste lemmik pakikanalile?