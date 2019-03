Aeg on taas tunnustada silmapaistvamaid looduskaitsjaid

„Konkursile ootame kõigi nende tublide looduskaitsjate kandidatuure, kes on eriliselt silma paistnud oma panusega meie keskkonna hoidmisel. Me teame, et eestlaste jaoks on loodus väga hingelähedane ning enamus meist peavad selle olemasolu ja seal viibimist väga oluliseks. Kuid meie seas on palju neid, kes lisaks eelnimetatule teevad igapäevaselt ka palju tööd selle nimel, et meie loodus oleks hoitud ja et selle käekäik oleks järjepidevalt hea,“ ütles Keskkonnaministeeriumi loodusvaldkonna nõunik Hanno Zingel. „Palumegi neist tublidest inimestest meile teada anda, esitades hiljemalt 15. aprilliks meile nende kandidatuuri.“