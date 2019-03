Türi vald piirab raskeveokite liiklemist

Lähtudes asjaolust, et seoses pinnase sulamisega on osade Türi valla haldusterritooriumil asuvate kruusa- ja pinnasekattega teede konstruktsioon nõrgenenud, on osadel Türi vallas territooriumil asuvatel kruusa- ja pinnasekattega teedel liiklus osaliselt piiratud ning ning keelatut sõidukitele, mille kogukaal ületab 8 tonni.