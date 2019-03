Tänasest on jääle minek keelatud

„Kevadised sulailmad on muutnud jää väga hapraks ja sellel liikumise eluohtlikuks,“ rääkis Päästeameti ennetustöö osakonna ekspert Mikko Virkala. Tema sõnul muutuvad jääolud soojade ilmadega väga kiiresti ning nõrka jääd ei saa usaldada. „Isegi hea ujumisoskusega on jääauku kukkumine ohtlik. Esiteks võib sealt omal jõul välja saamine osutuda väga keeruliseks, teiseks võib täiskasvanud inimene kaotada külmas vees teadvuse juba loetud minutitega, lapsed ja eakad aga veelgi kiiremini,“ ütles Mikko Virkala.

On ääretult oluline, et lapsevanemad hoiaks oma lastel veekogude läheduses silma peal ning räägiks nendega nõrga jääga kaasnevatest riskidest. Kalameestel tasub aga silmas pidada, et ükski kala ei ole seda väärt, et jätta veekogusse oma elu.