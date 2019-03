Tasuta IT-koolituste vastu on seni suurim huvi pensionäride seas

Töötukassa infospetsialistide sõnul on inimesed olnud julged, uuritud on koolitajate ja koolituste kohta, pensioniealised on rõõmuga valmis uuteks proovikivideks, aktiivsemad võiksid aga olla inimesed, kes on viiekümnendate alguses. Üle 50aastased said koolihariduse siis, kui arvuteid polnud igapäevatöös. Praegul on väga vähe selliseid töökohti, kus saab hakkama ilma arvutita, seega arvutioskus on hädavajalik tööturul konkureerimiseks.