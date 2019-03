Järvamaa töö- ja karjäärimessil on pakkumisel üle 250 töökoha

Lisaks kohalikele tööandjatele on messil väljas ka ettevõtted kaugemalt, kes pakuvad töötajatele transporti tööle ja koju saamiseks. Mitmed haridusasutused ja koostööpartnerid jagavad päeva jooksul informatsiooni õppimisvõimaluste ja praktika tegemise võimaluste kohta. Teistes Euroopa riikides töötamisekohta saab nõu EURES nõustajalt.

Eesti Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja Eha Tasang ütles, et mess hea võimalus tööandjatega silmast silma kohtuda, töötingimuste ja ootuste üle arutleda ja oma küsimused ära küsida. Messile on oodatud ka need inimesed, kes täna töötavad, lisaks noored. „Võimalik on saada karjäärikiirabi – toimuvad karjäärinõustamised ja juhul, kui tööelu üle arupidamiseks läheb rohkem aega tarvis, kui messil on, saab kokku leppida kohtumise töötukassa esindustes,“ lisas Tasang.

Töö- ja karjäärimessil toimuvad ka mitmed õpitoad. Uurida saab, milliseid õppimisvõimalusi pakub töötukassa töötavatele inimesele, mida pakutakse vähenenud töövõimega inimestele, kuidas valmistuda tööintervjuuks ja koostada tööle kandideerimiseks vajalikke dokumente. Töölepingutega seotud küsimustele vastab tööinspektsiooni nõustamisjurist.

IT õpitoas tutvustatakse nutiseadmete kasutamise põhitõdesid - kuidas oma igapäevaseid toimetusi lihtsamaks ja mugavamaks muuta. IT oskused on tööturul järjest olulisemad ja seetõttu on vajalik enda teadmisi uuendada, värskendada oma isiklikku tarkvara. Lisaks saab töötukassa inimeste käest infot, milliseid tasuta IT koolitusvõimalusi töötukassa pakub tööl käivatele inimestele, kust peaks alustama koolituste otsimist ja mida õpetatakse.

Noortealal saab teada, millised on tulevikutööd ja tutvustatakse ameteid mille järele on tööturul suur nõudlus, räägitakse vabatahtliku töö teemadel ning sellest, kuidas planeerida karjääri.