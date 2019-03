Sotsiaalministeeriumi blogis: Üleharitud, aga alarakendatud?

Olgugi et haridus ei anna inimese võimekusest või väärtusest tööturul täit pilti ja majandusseis on võrreldes 2012. aasta seisuga muutunud, on need asjaolud mõtlemapanevad ja uurimist väärt, kirjutab sotsiaalministeeriumi tööhõive osakonna nõunik Anna Karolin.