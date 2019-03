Volikogu läheb kolmapäeval päikest tervitama

Et varahommikuks paremini valmistuda, siis jagavad noored volikogulased ka näpunäiteid: et eelseisva üritusega paremini kursis olla, tuleb end Facebookis üritusele „Paide linna noortevolikogu 5 – päikesetõusukontsert” tulijaks märkida. Varahommikusele kontserdile tulles võiks auto pigem koju jätta ning kohapeal nautida päkesetõusu, et päevale meeleolukalt vastu minna. Kõikidele tulijatele pakuvad korraldajad sooja teed.