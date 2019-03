Järvamaal kütiti lõppenud jahiaastal 167 metssiga

Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) tegevjuhi Tõnis Kortsu sõnul on nii küttimisandmetest kui ka surnuna leitud sigade kogusest selgelt näha, et metssigu on meie metsades väheks jäänud. „Riigi poolt etteantud küttimismahu täitsime 85% ulatuses, mis on tunduvalt rohkem kui lootsime,“ ütles Korts lisades, et prognoositi 70‒75%-list küttimismahu täitmist. „Surm ei võta ka sealt, kus pole ja metssigade arvukuse langust näitab see, et võrreldes eelneva jahiaastaga surnuna leitud isendite arv vähenes rohkem kui neljakordselt. Meie hinnangul elutseb Eesti looduses hetkel 4000‒5000 metssiga,“ lisas tegevjuht.