Korralda ise juunikuus kohalik loodusvaatluste maraton

Maratonipunktid on üldjuhul avalikud, et kõik huvilised saaksid osaleda, aga on võimalik korraldada ka privaatne vaatluspunkt eramaal, et pere ja sõpradega loodust avastada. Mõlemal juhul on oluline maratonipunkt registreerida ja kindlustada, et vaadeldud liigid sisestatakse andmebaasi, mis on avalikult kõigile huvilistele nähtav eElurikkuse andmeportaalis. Liikide registreerimisele lisaks võib korraldada temaatilise loengu või filmiõhtu.

Üle-eestiline loodusvaatluste maraton toimus 2018. aastal esmakordselt ja on üks Eesti suurimaid harrastusteaduse sündmuseid. “Harrastusteadus on inimeste vabatahtlik panustamine teadusesse, kas siis vaatluste tegemise, andmete talletamise või mõnel muul viisil. Loodusvaatluste maratoni korraldamise laiem eesmärk on arendada eluslooduse tundmist ja kaitset ning andmekorjet. See on võimalus, kuidas igaüks saab looduskaitsesse panustada,” ütles Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia direktor Urmas Kõljalg. Igaühe looduskaitse on ka selle aasta looduskaitsekuu teema.

2019. aasta vaatluspunkti võib korraldada iga loodushuviline, selleks ei pea olema loodusteadlane. “Oleme sel aastal teinud vaatluspunktide korraldamise lihtsamaks. Registreerija saab valida nelja paketi vahel,” rääkis maratoni eestvedaja, Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia harrastusteaduse peaekspert Veljo Runnel. Üle-eestilise algatuse korraldajad aitavad kohalikke koordinaatoreid omalt poolt juhenditega ja erialaeksperdi leidmisel. Maikuu alguses toimub vaatluspunktide koordinaatoritele ka koolitus.

Kuigi sõna maraton viitab auhindade jagamisele, siis loodusvaatluste maratonil medalikohti ei ole. “Võidavad kõik osalejad,” ütles Runnel. “Uued kohatud liigid looduses on nagu uued sõbrad ja sõbrad teevad ju elu ikka paremaks, täpselt nii nagu uued loodusetundjad teevad ühiskonda rikkamaks.” Kogutud andmed on oluline täiendus teadlaste andmekogudele.

Vaatluspunkte saab registreerida 17. maini 2019 maratoni kodulehel.