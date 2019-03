Laev Imavere on end tõestanud

Graanul Invest kirjutas säästlikkuse aruandes, et 30 000 tonni graanuleid mahutava laeva ostes oli neil ambitsioonikas eesmärk, et see peaks transportima 500 000 tonni pelleteid aastas. «Selle eesmärgiga pidasime võimalikuks säästa üle 1,5 miljoni liitri laevakütust, tuginedes Euroopa laevanduse keskmistele parameetritele,» sedastas Graanul Invest.

Kalkulatsioon oli tehtud võrreldes Imaverega samadel kaubateedel varem kasutatud 7000–9000 tonnise mahutavusega laevadega.

Ettevõtte teatel on nüüd selgunud, et kütuse kokkuhoid on olnud hoopis kahekordne ehk ligi 3,1 miljonit liitrit.

Sellise säästlikkuse põhjuseks ei pea ettevõte ainult laevatüübi vahetust, vaid ka kasutusrutiini. Nimelt hoiab logistikameeskond laeva järjestikku sõidus ja laadimisakendest välja ei jääda.