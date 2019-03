Riigi kaugtöökontorid on leidnud kasutajad

FOTO: Riigi Kinnisvara AS

Möödunud suvel avas Paides uksed Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) kaugtöökontor, kus riigiametnikud soovi korral peatuda saavad. RKAS avaldas, et Paides on huvi uute ruumide vastu küll välja näidatud, aga populaareim on olnud Rapla.