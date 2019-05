Romuringil lõhutakse ära hulk masinaid

Ettevõtmise üks korraldajatest Meeme Juhkam selgitas, et mõõduvõtt toimub eelmiste kordade headuses ja osaliselt kõvakattega teest ning osaliselt pehmemast pinnasest koosnev võistlusradagi on sama. „Üks muudatus siiski on- vahepeal oleme teinud rada pisut laiemaks. Seda seetõttu, et vältida kõikvõimalikke ummikuid,“ selgitas ta.

Kevadiselt Türi romuringil on osalejatel eraldi meeste ja naiste klass. Meestesõidus tuleb rajale 100 ja naiste sõidus pea veerandsada masinat. Valdavalt pannakse joonele vanemat läänet päritolu tehnikat.

Võistluskohad said huviliste poolt kirjapanemisaja väljakuulutamisel hõivatud 2,5 minutiga. Palju soovijaid jäi Juhkami teada ka võistlustelt seetõttu eemale, kuid võistlusrada ja korralduspaik seab kõigele omad piirid. Tasub märkimist, et seekordne romuring on rahvusvaheline, kaasa saab elada vähemalt neljale lätlasele. „Uusi tulijaid, kes tulevad välja oma esimesele romuringile, peaks Türil olema julgelt paarkümmend inimest,“ tõi Meeme Juhkam välja ning pakkus, et see on üks märk romuringide elujõulisusest. „Loodan, et publikuhuvi tuleb ka järgi.“

Romuring ei ole romuralli, kus autod on suletud platsil ning võitjaks on viimane liikuv liikur. Romuring on omamoodi romuautode kestvussõit, kus eesmärk on koguda võimalikult palju ringe. Ja kui nende käigus kokkupõrkeid toimub, ja neid toimub seal pidevalt, siis on see ettearvamatu romuringi üks võludest.

Laupäev on Türil üles ehitatud vaheldumisi meeste ja naiste sõitude peale. Et meesvõistlejate hulk on sedavõrd suur jagatakse sõidud ära mitmesse vooru. Hiljem, nagu ikka, pannakse viimased liikurid kõik omavahel finaalsõitudesse kokku sõitma.

Romuringi esimesele sõidule antakse start keskpäeval ning viimased sõidud toimuvad eeldatavasti kl 17-18 ajal. Võib juhtuda, et võistluspäeva finaalina korraldatakse ka romuringidelt sõitma jäänud romuautode kaugushüppevõistlus.

Kalenderplaani on hetkel märgitud ka oktoobrikuine romuring. Sügisese romuringi lõpliku korraldamise lubas Meeme Juhkam vastu võtta kevadise romuringi järel. Olenevalt selle kordaminekust ehk publikunumbrist.

Meeme Juhkam on romuringe korraldanud juba kümmekond aastat. Küll on neid mõõduvõtmisi peetud Türil, küll Säreveres või Türi-Allikul Veskisillal.