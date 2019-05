Soome koomiku videos vilksab ka Järvamaa

„Minu kaasmaalased on kaua olnud pimestatud peamiselt Tallinnast. See on üks visa tõbi, mis on ka mind ennast vaevanud,“ kirjeldab 1991. aastal Soome kolinud Terras soomlaste suhet oma endisesse kodumaasse. Täiesti ilma naljata lisab koomik, et koostööprojekt Visit Estoniaga ja kaks nädalat filmitud ringreisi kõigis Eesti maakondades on tema silmaringi oluliselt avardanud: „Kõige rabavamad, lõbusamad ja maitsvamad elamused ei piirdu sugugi Eesti pealinnaga, vaid neid võib leida ka sügavalt sisemaalt, kaunitelt Eesti saartelt ja ida poolt suurejoonelise industriaalajaloo paikadest.“