Statistikablogi: Kesk-Eesti inimestele teeb kodudes muret rõskus

Kõige vähem probleeme seoses eluruumidega toovad välja Lääne-Eesti leibkonnad. Kirde-Eestis ollakse kõige rohkem kimpus saaste ja müraga, seda rõhutab peaaegu iga kolmas inimene. Võrreldes muu Eestiga, on Kirde-Eestis elavatele leibkondadele suuremaks mureks ka probleemid kuritegevuse, vägivalla või vandalismiga eluaseme läheduses.

Kui võrrelda Kirde- ja Lääne-Eesti piirkondi, siis silmatorkav erinevus on just nende leibkondade arvus, kes tunnevad muret kuritegevuse, vägivalla või vandalismi üle eluaseme läheduses. Kirde-Eestis on selliseid leibkondi neli korda enam kui Lääne-Eestis.