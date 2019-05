Tasub teada: ELi lennureisijal võib olla õigus küsida hüvitist kuni 600 eurot

Euroopa Liidu riikides kehtivad lennureisijaile ühesugused õigused, mis on kehtestatud lennureisijate õiguste määrusega. Lennufirma vabaneb hüvitise maksmise kohustusest juhul, kui hilinemise või tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, mida ei oleks suudetud kuidagi vältida.

Hüvitise määrad, mida olenevalt tekkinud kaebuse sisust, lennureisi pikkusest ja muudest asjaoludest lähtuvalt võib nõuda, jäävad vahemikku 125 eurost kuni 600 euroni. Seejuures on hea teada, et Euroopa Kohus on määruse kohaldamisala mitmetes kohtuotsustes laiendanud, andes õiguse nõuda hüvitist ka lennu ja jätkulendude enam kui kolmetunnise lõppsihtkohta hilinemise korral.