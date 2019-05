Politsei hoiatab pealetükkivate köögitarvete müüjate eest

Hiljutiste juhtumite näitel pakutakse kaupa just vanematele inimestele. Inimeses tekitatakse justkui tunne, et ta peab selle kauba ära ostma. Kaup tõstetakse juba enne ostu inimese autosse ning hakatakse raha nõudma. Osad müüjad on hakanud tooteid demonstreerima, et tõestada nende kvaliteeti ja viia klient selle soetamiseni. Müüjad valivad oma tulevased kliendid välja kohtades, kus teisi inimesi vähem liigub – nii saavad nad segamatult tegeleda oma müügitööga.