Politsei tuleb lillelaadaks välja suuremate jõududega

Traditsiooniliselt on laadanädalavahetusel suuremate jõududega väljas olnud ka politsei. Mitmel varasemal aastal on Pärnus kohale tulnud ka Lääne prefektuuri motopolitseinikud.

Paide politseijaoskonna patrulltalitluse juht Halar Hallimäe kinnitas, et nad on eeootaval nädalavahetusel väljas täiendatud jõududega. "Seda selleks, et rahustada liiklust ja tagada kõigi jaoks turvaline laadaaeg," lisas ta.