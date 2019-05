Raievõistluste sarja teisel etapil pakub esmakordselt eestlannadele konkurentsi lätlanna

Võistluste peakorraldaja Mart Kelgu sõnul pole raievõistluste ajaloos varem ükski naine väljastpoolt Eestit sarjas kaasa löönud. “Väga uhke on näha, et konkurents naiste hulgas aina kasvab. Esimesel etapil oli meil rekordarv Eesti naisi võistlemas ja nüüd pakub neile konkurentsi ka võistleja Lätist.”

Üldist taset hindab Kelk samuti tugevaks. Lisaks eestlastele, tulevad võistlema raiesportlased Lätist, Leedust ja Soomest. “Hooaja esimese etapi võitis lätlane Gatis Brencis ning eelmisel aastal oli hooaja teisel etapil Jukka Peramäki Soomest teine, kaotades võitjale Jarro Mihkelsonile vaid 6 punktiga,” kommenteerib Kelk. “See näitab, et võitjat ette ennustada on praktiliselt võimatu.” Nii Mihkelson kui Peramäki on stardis ka tänavu.