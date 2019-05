Türi lillelaadal selguvad parimad noortalunikud

„Töötamine põllumajanduses on mitmekülgsete võimalustega ja väga huvitav. Üha suurema tähelepanu all on põllumajandus- ja toidutootmise kestlikkus, mille tagamisel on noortel võtmeroll – nad toovad sektorisse uut mõtlemist, värsket energiat ja nutikaid lahendusi. Põllumajanduskoja hinnangul on noortalunike kutsevõistlus heaks võimaluseks tutvustada valdkonna erialasid ja meelitada noori põllumajandusse. Võistlusel osalevad õpilased, üliõpilased ja noortalunikud saavad näidata oma kutseoskusi, mis on vajalikud edukaks tegutsemiseks põllumajandussektoris,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.