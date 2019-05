Tugev konkurents ohjab lillelaadal hinnatõusu

Tiit Purika Tiidu talust selgitas, et kui eelmisel aastal küsis ta tomatitaime eest 1.30 eurot, siis tänavu sooviks ta saada ühe taime eest poolteist eurot. Milliseks kujuneb hind ja kas see kolme päeva jooksul ka muutub, oleneb sellest palju saabub laadale rahvast ja mida teevad konkurendid.

Hinnatõus on Purika selgitusel vajalik, sest tänavu kulus kasvuhoone kütmisele palju kütust ja see viis taimede omahinna üles. "Need kevadised öökülmad tegid palju kahju," sõnas ta.