E-Piim loodab Paide tehase avada 2021. aasta teises pooles

E-Piim Tootmise juhatuse liige Jaanus Murakas ütles, et Eesti pangandus on praegu teatud mõttes turbulentne. Seda nii rahapesuskandaalide tõttu kui ka seepärast, et Luminori tekkimise kaudu on kaks suurt Skandinaavia panka sisuliselt siinselt turult lahkunud.