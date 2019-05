Paide linn panustab teetöödesse

Linnapea Priit Värk kommenteeris, et võrreldes põhieelarvega on sisse viidud paar olulisemat muudatust - Pika tänava sõidu- ja kõnnitee remont ja Roosna-Alliku lasteaia „Helliku" rekonstrueerimine lükkuvad aastasse 2020. „Selle asemel lisasime eelarvesse taastusremondi Aiavilja sõiduteel, jalgtee rajamine Karja tänava lõigule, kus see veel puudub, ja Tiigi tänava taastusremondi projekteerimise alustamine," ütles Värk.

"Pika tänava edasilükkamine on tingitud sellest, et AS-l Paide Vesil on plaanis 2020. aastal Pikal tänaval torutöid teha, mistõttu on mõistlik tänavat remontida samal ajal ja vältida topeltkaevamist. Küll kavatseme muudatusena rajada sel aastal kõnnitee Karja tänavale, et tee noortekeskusesse ja rajatavasse siseskateparki oleks turvalisem."