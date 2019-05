Tervisejooksja langes Reopalu-Kirna teel koerarünnaku ohvriks

Mart seletab, et ta käib sageli õhtuti jooksmas, kuna talle ei meeldi päeval palavaga sportida. Nii seadis ta ka eile kella 20 paiku sammud Reopalu-Kirna kergliiklusteele. Mart märgib, et on seal aastaid jooksmas käinud.

Enne Kirna mõisa teeotsa märkas Mart samuti kergliiklusteel jalutavat tütarlast, kel oli rihma otsas hundikoer. Suukorvi koeral ei olnud. Mart oli just tüdrukust möödunud, kui tolle koer talle selja tagant kallale tuli ning hambad talle säärde lõi.

Mardi sõnul ei saanud tüdruk, kes võis olla umbes 15-aastane, enda koera ohjamisega hästi hakkama. Samuti täheldas Mart, et koer tundus tegelikult arg – see võis olla põhjus, miks ta just selja tagant ründas.

"Mis siis, kui see hundikoer oleks mõnele väikesele lapsele kallale läinud," küsib Mart.

Mees möönab, et koerarünnak viis ta endast välja ning ta väljendas oma pahameelt ka tüdrukule. Viimane aga ei vabandanud Mardi ees, vaid kiirustas enda loomaga koju.

Mart võttis suuna tagasi Paide poole. Ta räägib, et Männaru kurvis jõudis kohale tüdruku isa, kes oli silmnähtavalt endast väljas. Mart üritas koeraomanikule selgitada, et kui nende hundikoer kergliiklusteel inimesi ründab, siis see ei ole normaalne. Oodatud vabanduse asemel sai ta enda sõnul koeraomanikult hoopis sõimata.

Mardi sõnul rääkis koeraomanik sellest, et tema tütar sai šoki, Mardi jalahaava vastu ta huvi ei tundnud. Selle asemel käitus ta agressiivselt. Mardi sõnul ei puudunud palju, et sõnelus oleks füüsiliseks kähmluseks üle läinud. Koeraomaniku naine seadis kahtluse alla sellegi, kas nende koer üldse meest ründas või tuli too juba kodust veritseva jalaga välja.

Mõne minuti järel mindi laiali ning Mart võttis suuna Paide EMO-sse. Ta märgib, et õnneks haava õmmelda ei tulnud, kuid verd jooksis ning haav tuli ära puhastada. Lisaks tehti talle teetanuse süst.

Hiljem sai Mart teada, et koeraomanik oli politseisse pöördunud ning neile kinnitanud, et kui Mart avalduse esitab, on ta valmis kahjutasu maksma.

"Mulle ei ole nende raha vaja. See suhtumine on see, mis mind hämmastab," kirjeldab Mart. Enim ärritabki teda see, et viisaka vabandamise asemel asus koeraomanik teda ähardama ega ilmutanud huvi selle vastu, kui tõsised Mardi vigastused üldse olid. "Hoolivust ja heatahtlikkust ei ole tänapäeval enam üldse," nendib mees mõrult.