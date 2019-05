Prügist häiritud noored käärisid käised üles ja esitasid teistelegi väljakutse

Prügikõnnis kaasa löönud noortevolikogu esimees Kaarel Vene ütles, et igapäevaselt linna vahel ringi käies on ta täheldanud, et pea iga kasimata põõsa all võib näha vedelemas mõnda kohvitopsi või kilekotti. Kui tihtipeale ei teki sellistel hetkedel kiusatust ronida põõsa alla prügi ära korjama, siis seekord tahtsid noored olukorda parandada ning oma tegevusega ka teistele eeskuju näidata.