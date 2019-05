Võistluste ühe korraldaja Veikko Lutsu sõnul teatab peakohtunik võistlusala piirid avamisel ning osalejad peavad jääma etteantud piiridesse. «Püügisektoreid ei ole, püügipaiga valikul kehtib reegel: kes ees see mees. Ka on võistlejatel lubatud pikkade kummikutega vette sisse minek ning püügiakna tegemine rohtu,» lisas ta.

Enne starti on püügipaiga valik, ettevalmistus ja sissesöötmine keelatud, peibutussöötmine on lubatud. Konksusöödaks on aga lubatud kasutada vaid naturaalseid söötasid: usse, tõuke, puruvana, maisi jne. Püüda võib ühe lihtkäsiõngega või rulliõngega, varuõngi võib olla piiramatult. Kahva kasutamine on lubatud, soovitav on kasutada ka sumpa ning kalad elusana hoida.