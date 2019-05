Sõmeru küla elanik Ülle Lepp nägi reede keskpäeva paiku enda kodus Vainu talu juures umbes 150 meetri kaugusel majast kahte karu. Kuna sellist asja ei näe iga päev, püüdis naine karusid ka pildile saada. Nii kaugelt telefoniga tehtud pilt jäi küll üsna udune, aga Lepa sõnul on kindel, et nähtud loomad olid just karud.