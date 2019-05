Paide linnameeskond alistas Tartu Tammeka

64. minutil sekkus mängu pooleteistkuu pikkuse vigastuspausi järel meie ründaja Alassana Jatta, kes näitas, et eemalolek palliplatsilt on isu väravate vastu vaid kasvatanud. Oma hooaja kolmanda tabamuse sai ründaja kätte 85. minutil. Muhammed Sannehi poolt antud heast söödust, virutas Jatta palli karistusalas otse väravavõrku!

Paide jätkab kolmanda koha kursil, 11. mänguga on tabelisse teenitud suurepärased 23 punkti, millest kirja on saadud seitse võitu, kaks viiki ja kaotust, väravate vahe on 15:6.