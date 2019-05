Maavarade uurimist ei tohiks karta

Keskkonnaministeeriumi asekantsleri Kaupo Heinma sõnul on oluline, et riigil oleks ülevaade oma maavaradest. „Eesti puhul oleme me siiani tuginenud nõukogude aegsetele andmetele, mil uuringuid tehti tolleaegsete võimaluste piires. Täna on meil olemas nii tahe kui ka valmisolek uurida kõige kaasaegsemate vahenditega, mida ja kui palju meie maapõu tegelikult sisaldab,“ ütles Heinma.