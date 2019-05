Tantsujuhid tutvusid Paides XX tantsupeo joonistega

Tantsupeo jooniste seminaril saavad 713 tantsupeol osaleva kollektiivi juhendajad kätte juhtnöörid, et pakkuda tantsijatega tantsupidude lahutamatuks ja väga oodatud osaks saanud kauneid mustreid. Suvise suurpeoni jäänud aja jooksul jätkubki töö selle kallal, et kõik tantsud mõjuksid kokku sulades veelgi võimsamalt ning annaksid paremini edasi neis peituvat mõtet.

„Pealtvaatajad ootavad tantsupeolt lisaks tantsudele ja muusikale just kauneid mustreid. Seetõttu on tantsupeol tantsivate kollektiivide juhendajatega vajalik rääkida mustritesse seadmisest tulenevad muudatused läbi ning näidata täpselt jooniste pealt, kus rühmad paigutuvad ja kuhu liiguvad. Praegu jagame viimaseid näpunäited ning lõpliku lihvi saavad joonised ja liikumised enne pidu toimuval ühisel prooviperioodil tantsuväljakutel,“ selgitas XX tantsupeo pealavastaja Vaike Rajaste.

Töö jooniste ja mustritega algas liigimeeskondade ja pealavastaja jaoks siis, kui lavastusse sobivad tantsud selgeks said. Selle protsessi käigus tuli mõelda ka kahel pool tribüünidel istuvatele pealtvaatajatele, sest tantsupeo etendus lavastub üheaegselt nii ida- kui ka läänetribüüni suunas. Väljakul mõjuvad hästi sümmeetrilised joonised ning oluline on, et muster oleks mõlemalt tribüünilt vaadates arusaadav.