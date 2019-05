Eestlased näitasid Türi lillelaadal toimunud raievõistlusel tiitlivõistluste-väärilist taset

Oma võistlust kommenteerides ütles Koort, et esimene ala, langetamine, on tema jaoks alati tähtis. “Kui see tuleb hästi välja, annab see hea emotsiooni järgmisteks aladeks,” selgitas raiesportlane. “Ketivahetuses tuli väike ärevus sisse, sest kahel mehel õnnestus teha alla 10 sekundi tulemus, mis on väga tugev. Õnneks suutsin ka ise korraliku tulemuse teha,” jätkas võistleja. “Kombineeritud järkamine on alati olnud mu lemmikala ja täpsussaagimises oli seekord ka veidi õnne. Laasimisele lähenesin rahulikult ja võtsin eesmärgiks teha puhas puu. See ka õnnestus, nii et kokkuvõttes tuli igalt alalt stabiilselt punkte,” võttis Koort oma võistluse kokku.