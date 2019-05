Selline see sai: Tikupoiss lõi Paia ristis uksed valla

Ehitustööd algasid Paia ristis eelmise aasta novembris ning krundi omanik, Johnny ASi juhatuse liige Urmas Johanson kinnitas kuu keskel, et need on edenenud planeeritult. «Ehitajaga (Evicon Ehitus – toim) on olnud väga hea koostöö. Noored mehed tahavad ennast tõestada ja me ei ole pidanud neis pettuma,» ütles ta mõned nädalad tagasi kohapeal ringkäiku alustades.

Tikupoisi kohviku üks kaasomanikest, toitlustusettevõtja Priit Palk on Järva Teatajale öelnud, et Tallinna ja Tartu vahet on tal olnud põhjust liigelda juba aastaid. Pikkadel maanteekilomeetritel tekkiski mõte ühest viisakamat sorti toidukohast, mis pakuks teelisele midagi rohkemat kui kiirtoit. «Mõtlesin ja mõtlesin. Ühel hetkel sattusin Urmasega kokku, tema maa, minu ideed ja tema ideed ning sellest kõigest sündiski see, mida praegu on Paia ristis näha,» on ta selgitanud.