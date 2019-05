Sel nädalal näeb Tallinnas Järva Teataja fotograafi näitust

Festival korraldajad on öelnud, et ilma Kotjuhi fotodeta ei kujutaks nad enam festivali HeadRead ettegi.

Viieaastase koostöö raames on fotograaf kogenud ja jäädvustanud imelisi hetki, millele on omase vindi peale keeranud. Lisaks mingile omapärasele kiiksule õhkub piltidest ka suurt soojust – mis sobib ideaalselt kokku festivali õhkkonna ja vaimuga.

Nii mõnigi kirjanik on pärast festivali HeadRead külastamist palunud enda tutvustamisel kasutada edaspidi just Kotjuhi fotosid, sest need on kõnekad.