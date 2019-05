Maanteeratturid tuhisevad reedel Järvamaalt läbi

Tour of Estonia peakorraldaja Indrek Kelgu ütlust mööda on ratturite koha pealt on avaetapp kindlasti huvitav, sest proloogi rada on väga mitmekesine: on kiire ja sirge lõik, järsk tõus, samuti on hoogsaid laskumisi ja osavust nõudvaid kurve. "Pealtvaataja seisukohalt on proloog hästi vaadatav, seda näiteks nii tõusul kui ka lauluväljaku territooriumil,“ lisas ta. Kelk märkis veel, et kindlasti lisab proloog vürtsi kogu Tour of Estonia käigule. „Eks üks proloogi programmi lülitamise põhjus ongi, et see tagab aktiivsema võidusõidu järgnevatel etappidel. Teise etapi stardis on selged vahed sees, mis tähendab, et tagant tulijatel tuleb hakata vahesid tagasi sõitma ja liidrimeeskonnal liidrisärki kaitsma,“ selgitas ta.