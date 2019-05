Vibukooli noored võitsid Euroopas medaleid

Türi vibukooli treener Maarika Jäätma andis teada, et Lisell Jäätma ja Hanna Liina Lippand võistlesid plokkvibu naisjuunioride klassis, Robin Jäätma plokkvibu meesjuunioride ja Meeri-Marita Paas plokkvibu kadettide neidude seas.

Maarika Jäätma sõnas, et kui kaks välisvõistlust järjest ei ole neil ilmaga vedanud, siis seekord teatasid korraldajad, et see oli 40 aasta jooksul kõige külmem kevadnädal. „Ilmselt ilm aitas meie edule veidikene kaasa,“ lausus ta. „Nüüd oleme tagasi kodus ja olen oma õpilaste tulemustega väga rahul, oli raske nädal, kuid tulime oludega päris hästi toime.“ (JT)