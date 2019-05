Pangaliit: Smart-ID turvalisuses pole põhjust kahelda

"Tegemist on lahendusega, mis on kõrgeimal nõutud turvalisuse tasemel ja millega antud digitaalne allkiri on sarnaselt ID-kaardiga antule tunnistatud Euroopa Liidus võrdväärseks käsitsi antud allkirjaga. Seda luba ei saa niisama – Smart-ID-d on mitmekülgselt turvatestitud ja tema turvalisust on tunnustanud ka rahvusvaheline sertifitseerimisettevõte," teatas pangaliit.