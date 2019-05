Täiskasvanud õppijate hulk püstitas aegade rekordi

Minister Mailis Repsi sõnul tulemused üllatasid. „Oleme täiskasvanuharidusse Euroopa Liidu toel palju panustanud. Teame ju, et parim majanduspoliitika on hariduspoliitika. Ümber- ja täiendusõppe võimaluste loomine ja sellekohane teavitustöö on peamiseks garantiiks sobiva ameti leidmisel ja tööpuuduse vähendamisel“.

„Eesti on väga lähedal eesmärgile tõsta elukestvas õppes osalemine 2020. aastaks 20 protsendini,“ sõnas haridus- ja teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak. „Eestis on väga palju häid koolitajaid, kes on enda suhtes nõudlikud ja peavad tähtsaks enesearengut. See annab kindlustunnet, et ka järgnevatel aastatel leiavad inimesed tee täiskasvanuhariduse juurde.“