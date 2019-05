Auto omanik selgitas, et magas perega, kui talle öösel helistati ja teatati, et tema auto on maja ees leekides.

Mehe selgitusel pole kahtlustki, et auto süüdati, sest auto alla oli kuhjatud küttepuid ja need põlema pandud. Kannatanut pani imestama süütamisviis. Iga inimene teab filmidest nähtu põhjal, et kõige lihtsam on sellisel puhul auto bensiiniga üle valada ja tikku tõmmata, kuid millegipärast olid süütajad seekord palju vaeva näinud.