Kas ka sina: 67 protsenti järvamaalastest kannatab virisemise all

Estrini sõnul selgus uuringust, et ka Järvamaa elanikele endale meeldib viriseda ning 57 protsenti maakonna elanikest tunnistas, et on seda viimase ööpäeva jooksul endamisi või avalikult teinud. “Need näitajad on maakondade võrdluses pigem kõrgemas otsas,” rääkis Estrin.