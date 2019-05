Paide lõi hooaja kiireima värava

Mäng algas vägevalt. Juba 40. sekundil sahistas Kalevi väravavõrku meeskonna kapten Andre Frolov, kes kasutas ära kalevlaste kehva puute ning lõi palli vasakusse alumisse nurka.

Avapoolajal jätkas Paide värava otsingut, mille tulemusel värisesid Kalevi postid ja latid neljal korral. Ka vastastel tekkisid paaril korral mõned momendid, mis siiski reaalset ohtu meie väravavõrgule ei kujutanud.

Teine poolaeg algas taas teravalt, Sander Sinilaid pääses 20 meetrilt löögile, ent taaskord sai vastaste puurilukk käed vahele.

52. minutil tekkis Paidel uus moment, kui karistuslöögist tõi tabloole 2:0 Henri Välja, kelle jaoks see oli hooaja viiendaks tabamuseks. Meie kolmas värav sündis 81. minutil, kui Karl Mööl andis vahetusest sekkunud Alassana Jattale väga hea söödu, mille ründaja vastaste võrku suunas. Jatta on nüüd skoorinud kaks mängu järjest ning on löönud kokku neli väravat.