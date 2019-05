Omavalitsuste juhtimises domineerivad mehed

Analüüsi autor Kristi Anniste tõdeb, et omavalitsuste juhtimises muutub sooline tasakaal seda ebavõrdsemaks, mida ülespoole liikuda. „Näiteks linnapea, vallavanema, volikogu esimehe positsioonidel on mehi üle 80%. Kõigist kohalike omavalitsuste töötajatest on aga ligi 75% naised. Seega võib öelda, et naised osalevad kohaliku elu korraldamises peamiselt omavalitsuste spetsialistide ja reatöötajatena, mehed aga valitavatel ametikohtadel või juhtidena,“ ütles Kristi Anniste tulemusi kommenteerides.

Praxise analüüs toob välja, et riigi ja omavalitsuste kogutav statistika ei võimalda volikogude liikmete ja töötajate andmeid piisava põhjalikkusega soopõhiselt võrrelda. Näiteks omavalitsuste personali kohta kogub rahandusministeerium küll andmeid, kuid palga- ja personalistatistikat ei saa kokku viia. „Hetkel ei ole võimalik analüüsida, kui palju naisi ja mehi eelmisel aastal koolitustel osales, millistel koolitustel osalesid naised, millistel mehed. Seaduse järgi peavad aga riigi- ja kohalike omavalitsuste asutused süsteemselt soolise võrdõiguslikkuse eest hea seisma. Selle eelduseks on kvaliteetsed andmed ja analüüs, ning sellele peavad omavalitsused ja riik kindlasti rohkem tähelepanu pöörama,“ ütles Anniste.

Analüüsi tulemused kutsuvad mõtlema ka sellele, kuidas saaksid erakonnad tuua rohkem naisi kohaliku elu juhtimisse ja ka poliitikasse laiemalt. „Riigikokku valiti tänavu 28 naist ja 73 meest. Vaadates valimisnimekirju ja Riigikogu kohtade jaotust võib kergesti järeldusi teha, milliste erakondade jaoks on naiste osalus poliitikas prioriteet ja millistes sellele piisavalt tähelepanu ei pöörata. Naiste suurem esindatus kohaliku tasandi juhtimises on oluline, sest kohalik poliitika on sageli hüppelauaks riigi poliitikas osalemiseks. Seega vähe naisi omavalitsustes tähendab seda, et naistel on kesisemad võimalused ka riigi tasandi otsustamises kaasa rääkida,“ võttis Anniste analüüsi tulemused kokku.