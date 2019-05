Uuringukutse tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimestele

Tartu Ülikooli Mobiilsusuuringute labor viib läbi uuringu tavapärasest erineva liikumiskäitumisega inimeste liikumismustrite kaardistamiseks. Uuringusse otsime tavapärasest erineva elurütmiga vabatahtlikke, kes nõustuks oma mobiiliandmeid jagama. Osalema on oodatud inimesed, kelle liikumiskäitumine on erinev 9–17ni töötamisest ning ühe elukoha ja ühe töökoha vahel liikumisest. Näiteks otsitakse uuringusse inimesi, kellel on mitu elukohta või väga liikuv töö, kellel on mitu töökoha asukohta, kes elavad tööpäevadel ja nädalavahetusel erinevas kohas, ööbivad tihti suvilas või maakodus, üliõpilasi, kes nädalavahetuseks koju sõidavad, kodukontoris töötajad, öises vahetuses töötajad, kärgpere lapsi, aga ka kodus viibijaid – pensionäre ja väikelaste emasid.

Uurimistöö eesmärk on ruumilise mobiilsuse uuringute aluseks olevate ankurpunktide ehk regulaarsete tegevuskohtade leidmise mudeli headuse hindamine ja täiustamine, et mudel leiaks regulaarsed kohad erineva liikumiskäitumisega inimeste puhul. Seni on mudeli headuse hindamiseks kasutatud mõnevõrra tavapärasema liikumiskäitumisega inimeste andmeid, kes elavad ühes kohas ning töötavad päeval kindla asukohaga töökohas. Nende puhul töötab ankurpunktide mudel päris hästi. Selleks, et mudel oleks veelgi täpsem ka ebaregulaarselt liikuvate inimeste puhul on vaja mudelit testida ja edasi arendada võttes aluseks erineva liikumiskäitumisega inimesi.