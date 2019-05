Elisa kommunikatsioonijuht tuleb Paide esindusse tööle

Elisa tähistab alanud töönädalal oma Eestis tegutsemise 25-ndat juubelit. Selle puhul pakub Elisa terve nädala olemasolevatele ja tulevastele klientidele sünnipäevanädala sooduspakkumisi ja üle Eesti on esindustes kohal Elisa juhid, kes tutvustavad klientidele ettevõtte teenuseid.

„Suur osa Elisa juhtidest on selle nädala jooksul üle Eesti Elisa esindustes kohtumas klientidega. Tahame pakkuda parimaid teenuseid ja teenindust, mille abil muuta kliendi mobiilne ja digielu võimalikult sujuvaks. Seetõttu on klientidega silmast-silma kohtumine juhtidele äärmiselt oluline, tutvustame Elisa teenuseid ja ootame klientide tagasisidet,“ sõnas Elisa juht Sami Seppänen, kes on 30. mail tööl Elisa Rocca al Mare esinduses koos Elisa erakliendiüksuse juhi Andrus Hiiepuuga. Kokku leiab suisa terve nädala vältel Elisa juhte erinevatest esindustest üle Eesti. Näiteks 28.05 hommikul leiab jaemüügivaldkonna juhi Anu Eha Rocca al Mare esindusest, 31.05 pärastlõunal kl 13st 16ni kommunikatsioonijuhi Marika Raiski Paide ja turundusjuhi Karin Kanepi Haapsalu esindusest.